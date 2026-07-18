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18 de julho de 2026 às 12:21

Professor classificador fala em "ministro incompetente": "Se tivesse vergonha demitia-se hoje mesmo"

O professor classificador de Economia, Tiago Castelhano, que leciona em Sintra, criticou este sábado no NOW o processo de classificação dos exames nacionais, apelando à demissão imediata do ministro da Educação, Fernando Alexandre. Denunciou ainda a falta de fiabilidade das notas publicadas esta sexta-feira.

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