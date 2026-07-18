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18 de julho de 2026 às 13:29

"É uma loucura": Messi reage à fotografia viral com Lamine Yamal em bebé

Lionel Messi reagiu, pela primeira vez à fotografia tirada em 2007, na qual aparece a segurar o então bebé Lamine Yamal. Antes da final do Mundial, o argentino recordou o reencontro improvável entre os dois jogadores, quase duas décadas depois.

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