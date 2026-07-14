Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
14 de julho de 2026 às 22:00

“Acho que o FBI está a perder tempo”: Trump afasta suspeitas de crime na morte de Lindsey Graham

O presidente norte-americano, Donald Trump, considerou esta terça-feira, em Washington, que a morte de Lindsey Graham resultou de causas naturais e desvalorizou as teorias da conspiração que surgiram nas redes sociais após o falecimento do senador.

Adicione como fonte preferencial no Google
Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30