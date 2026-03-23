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23 de março de 2026 às 08:01

Rui Borges e a lesão de Nuno Santos: "Esteve 15 meses parado, quando se volta o corpo chia em alguns sítios"

No recaldo do Alverca-Sporting, Rui Borges, treinador dos leões, falou sobre a lesão de Nuno Santos, que regressou recentemente à competição depois de uma grave lesão e que domingo foi substituído aos 27 minutos, devido a um problema muscular.

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