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28 de maio de 2026 às 18:48

Rui Baptista considera que secretário-geral do PS "está atordoado" com buscas em Lisboa

A advogada Fernanda de Almeida Pinheiro, o analista político Raul Vaz, o jornalista da revista SÁBADO Marco Alves e o editor na agência Lusa Rui Baptista estiveram no NOW e falaram sobre as recentes buscas da PJ no âmbito da Operação Emergente, que investiga suspeitas de corrupção, prevaricação e tráfico de influências em várias juntas de freguesia e empresas em Lisboa. A discussão centrou-se na alegada viciação de regras da contratação pública para favorecer elementos próximos ao partido, com destaque para o uso indevido de ajustes diretos e consultas prévias.

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