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17 de junho de 2026 às 07:15

"Ronaldo! Ronaldo!": Seleção recebida por dezenas de adeptos na chegada a Houston

A Seleção aterrou terça-feira em Houston, pelas 16h00 da tarde, hora local (cerca das 22h em Lisboa) na véspera do jogo de estreia frente à RD Congo. Dezenas de adeptos esperaram para ver os jogadores portugueses, em especial Cristiano Ronaldo, chamando pelo capitão de Portugal.

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