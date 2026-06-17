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17 de junho de 2026 às 07:17

Imagens mostram violência entre adeptos após jogo de futsal entre o Sporting e o Benfica

Rixa terá acontecido nas imediações do estádio José Alvalade após o jogo onde o Sporting goleou o Benfica por 8-2.

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