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16 de junho de 2026 às 22:49

“Que a guerra tenha realmente acabado”: Papa celebra avanços para a paz entre EUA e Irão

O Papa Leão XIV saudou o memorando destinado a pôr fim ao conflito no Médio Oriente, mas alertou que ainda existem questões por resolver.

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