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16 de junho de 2026 às 22:50

Confrontos entre manifestantes e autoridades marcam protesto nas ruas do Minnesota nos EUA

Manifestantes confrontaram, esta terça-feira, agentes do Serviço de Marshals dos Estados Unidos durante um protesto em St. Paul, no estado de Minnesota, nos EUA, num incidente marcado por momentos de tensão entre os participantes e as autoridades.

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