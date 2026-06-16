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16 de junho de 2026 às 22:47

Projeto turístico associado à família Trump gera resistência na Albânia

Milhares de pessoas protestam há mais de duas semanas na Albânia contra um projeto turístico costeiro ligado a Jared Kushner, genro de Donald Trump, devido a preocupações ambientais.

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