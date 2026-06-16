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16 de junho de 2026 às 21:00

Esta miúda tem nove anos e é um fenómeno da música techno

DJ Rinoka tem apenas nove anos, mas já atua em grandes eventos no Japão e detém o recorde do Guinness de DJ mais jovem do mundo, conquistado quando tinha apenas seis anos. A artista começou a misturar música com quatro anos e é um fenómeno no universo da música eletrónica.

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