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15 de julho de 2026 às 14:06

Robô vestido de Haaland rouba atenções com ‘remada viking’ em Miami

Um robô humanóide foi uma das grandes atrações de um concurso de sósias do futebolista norueguês Erling Haaland, este domingo, em Miami, no estado norte-americano da Florida. Apesar de ter conquistado o público com os seus passos de dança, o título acabou por ser atribuído a um concorrente humano.

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