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15 de julho de 2026 às 13:20

Líderes internacionais chegam a Kiev para assinalar o Dia do Estado da Ucrânia

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e outros líderes europeus deslocaram-se a Kiev, esta quarta-feira, para participar nas celebrações do Dia do Estado da Ucrânia e para apoiar o processo de adesão da Ucrânia à União Europeia.

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