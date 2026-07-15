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15 de julho de 2026 às 13:45

Imagens mostram resgate de homem preso em carro parcialmente submerso no mar em Trieste

Militares da Academia Militar de Modena resgataram um homem que ficou preso no interior de um carro parcialmente submerso, este domingo, depois de a viatura cair ao mar em Trieste, no norte de Itália. O condutor foi retirado da água em segurança e entregue às equipas de emergência.

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