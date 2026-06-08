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08 de junho de 2026 às 16:00

Robô humanóide pontapeia criança durante espetáculo em parque de diversões na China

Um robô humanóide utilizado num espetáculo num parque de diversões na China aproximou-se demasiado da multidão e atingiu uma criança durante a atuação. O parque suspendeu o espetáculo após o incidente, referindo que a criança não sofreu ferimentos graves.

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