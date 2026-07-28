Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
28 de julho de 2026 às 13:35

Trump visita fábrica da General Motors e afirma que tem sido "generoso" com a empresa

O presidente dos EUA, Donald Trump, visitou, esta segunda-feira, a fábrica da General Motors em Milford, no estado norte-americano do Michigan, onde disse que tem sido "generoso" com a empresa, sem adiantar pormenores, e que é "incrível" o que as tarifas farão pela General Motors.

Adicione como fonte preferencial no Google
Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30