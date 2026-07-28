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28 de julho de 2026 às 13:26

Este é o ponto de situação dos incêndios em Portugal. Veja o mapa

Fogo na Guarda está ativo desde segunda-feira e é o que está a causar mais preocupação aos operacionais, com mais de 400 bombeiros no terreno e 11 meios aéreos no combate às chamas.

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