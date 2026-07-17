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17 de julho de 2026 às 15:00

Rio transborda e destrói estrada no Texas

O estado norte-americano do Texas tem sido atingido por chuvas torrenciais que têm provocado fortes cheias. Em Pipe Creek, a força da água destruiu uma estrada.

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