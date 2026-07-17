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17 de julho de 2026 às 13:00

Imagens aéreas mostram força dos incêndios florestais que lavram em Espanha

Vários incêndios florestais estão ativos em Espanha, esta sexta-feira, incluindo dois de grandes dimensões nas regiões de Aragão e Madrid.

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