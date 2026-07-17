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17 de julho de 2026 às 12:43

PCP: "Foram feitas classificações sem as provas estarem completas"

A líder parlamentar do PCP, Paula Santos, questionou o Governo sobre o processo de avaliação dos exames nacionais na Assembleia da República. Paula Santos denunciou ainda que foram realizadas classificações sem as provas estarem completas e sem a distribuição de todas as folhas de resposta.

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