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17 de julho de 2026 às 14:00

Fuzileiros navais dos EUA realizam abordagem de verificação ao navio-tanque Wen Yao no Golfo de Om

Uma unidade de fuzileiros navais dos EUA realizou uma inspeção de verificação ao navio M/T Wen Yao no Golfo de Omã. Até quinta-feira, as forças americanas redirecionaram três embarcações comerciais que tentavam romper o bloqueio naval, imobilizaram uma embarcação que não cumpriu as normas e abordaram outra para garantir o pleno cumprimento do bloqueio naval dos EUA ao Irão.

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