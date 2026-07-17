Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
17 de julho de 2026 às 16:00

Imagens mostram caça militar a sobrevoar praia a baixa altitude nos EUA

Um caça da equipa de demonstração aérea ‘Blue Angels’ voou a muito baixa altitude sobre uma praia em Pensacola, no estado norte-americano da Florida, levantando cadeiras e tendas e surpreendendo os banhistas.

Adicione como fonte preferencial no Google
Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30