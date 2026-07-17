Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
17 de julho de 2026 às 12:42

CDS-PP acusa PS: "Vêm agora sabotar quem está a resolver os problemas da educação em Portugal"

Durante o debate parlamentar de urgência, Paulo Núncio, deputado do CDS-PP, criticou a oposição de esquerda pela exigência de demissão do ministro da Educação, classificando a atitude como hipocrisia.

Adicione como fonte preferencial no Google
Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30