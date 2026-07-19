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19 de julho de 2026 às 14:10

“Obrigado, Leo”: cidade natal de Messi presta homenagem com camisola gigante antes da final do Mundial

Centenas de adeptos reuniram-se, este sábado, em Rosário, cidade natal de Lionel Messi, para prestar homenagem ao capitão da Argentina. Celebração ficou marcada por uma camisola gigante com uma mensagem de agradecimento ao jogador.

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