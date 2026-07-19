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19 de julho de 2026 às 14:30

Festa espanhola já começou em Nova Iorque antes da final com a Argentina

Entre cânticos, danças e camisolas da seleção, muitos adeptos reuniram-se para viver o ambiente antes do jogo decisivo desta noite.

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