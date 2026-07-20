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20 de julho de 2026 às 09:28

Repórter SÁBADO na íntegra: Mulher fica com deficiência após cirurgia e acusa médico de negligência

Uma simples cirurgia à anca deixou uma mulher de 54 anos com uma deficiência para a vida. Ana Anjos acusa o médico que a operou de más práticas clínicas. Garante que não foi informada sobre os riscos que corria. O médico recusa comentar as acusações.

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