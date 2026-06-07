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07 de junho de 2026 às 11:24

Repórter SÁBADO na íntegra: Moradia de luxo usada para imigrantes conseguirem título de residência

Uma investigação da jornalista Ana Leal.

Há uma moradia de luxo na Venda do Pinheiro que está a servir de fachada para centenas de imigrantes do Bangladesh conseguirem os títulos de residência. Os imigrantes nunca lá viveram, mas conseguem saber com antecedência quando é que os cartões chegam ao posto dos correios, transformado, há mais de um ano, numa autêntica peregrinação a Meca. Os proprietários da moradia, uma advogada e um contabilista, negam qualquer envolvimento no caso e garantem tratar-se de ex-funcionários que continuam a usar aquela morada. 

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