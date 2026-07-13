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13 de julho de 2026 às 10:39

Repórter SÁBADO na íntegra: milhares de euros em "jobs para boys" na Câmara de Mafra

Candidatos que reprovaram nos concursos, mas logo a seguir celebram contratos com a autarquia. Há até suspeita de que o atual presidente da Câmara, o independente Hugo Moreira Luís, tenha usado dinheiro público para pagar despesas da sua própria campanha eleitoral autárquica.

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