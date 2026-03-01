Sábado – Pense por si

01 de março de 2026 às 11:25

Repórter SÁBADO na íntegra: Influencers promovem casinos online ilegais em troco de somas milionárias

Centenas de influencers estão a promover casinos ilegais em Portugal a troco de somas milionárias. É um mercado sem controlo, onde até uma criança pode abrir facilmente uma conta. Muitos clientes queixam-se de não conseguirem levantar os prémios de jogo. Um faroeste onde os jogadores compulsivos estão ainda mais desprotegidos.

