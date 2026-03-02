Sábado – Pense por si

Vídeos
02 de março de 2026 às 16:11

Repórter SÁBADO na íntegra: Influencers alvo de queixas-crime continuam a promover casinos online ilegais

No segundo episódio do Repórter SÁBADO sobre os casinos online ilegais em Portugal, revelamos que dezenas de influencers alvo de queixas-crime continuam a promover estas plataformas ilegais. Revelamos ainda os esquemas das empresas para contornarem os bloqueios aos sites de apostas ilegais, os milhões perdidos em impostos e os danos irreparáveis para as vítimas: os jogadores.

