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01 de junho de 2026 às 10:55

Repórter SÁBADO na íntegra: Esquema de advogado suspeito de arrombar casas vazias e de as arrendar será maior do que o esperado

Em janeiro denunciámos o caso do advogado suspeito de arrombar casas vazias e de as arrendar e burlar os inqulinos. Há processos crime, mas agora descobrimos que o esquema será muito maior.

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