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06 de junho de 2026 às 15:25

Repórter SÁBADO: Moradia de luxo usada para imigrantes conseguirem título de residência

Uma investigação da jornalista Ana Leal para ver esta noite às 21h40, no canal NOW.

Há uma moradia de luxo na Venda do Pinheiro que está a servir de fachada para centenas de imigrantes do Bangladesh conseguirem os títulos de residência. Os imigrantes nunca lá viveram, mas conseguem saber com antecedência quando é que os cartões chegam ao posto dos correios, transformado, há mais de um ano, numa autêntica peregrinação a Meca. Os proprietários da moradia, uma advogada e um contabilista, negam qualquer envolvimento no caso e garantem tratar-se de ex-funcionários que continuam a usar aquela morada. 

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