27 de fevereiro de 2026 às 15:25

Repórter Sábado investiga caso de casinos online ilegais: "Vendem a desgraça alheia"

Centenas de influencers estão a promover casinos ilegais em Portugal a troco de somas milionárias. É um mercado sem controlo, onde até uma criança pode abrir facilmente uma conta. Muitos clientes queixam-se de não conseguirem levantar os prémios de jogo. «Nem sequer pedem documentação. (...) Não se consegue levantar o dinheiro», destaca Cláudia Rosenbusch, jornalista da SÁBADO e autora da reportagem.

