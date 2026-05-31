Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
31 de maio de 2026 às 13:00

Dezenas de manifestantes protestam em Telavive contra o governo de Netanyahu

Manifestantes reuniram-se no centro de Telavive, em Israel, na noite deste sábado, para protestar contra o governo de Benjamin Netanyahu. Em cartazes, israelitas pediam a prisão de Netanyahu e criticaram a ação na Palestina e a relação com o presidente dos EUA, Donald Trump.

Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30