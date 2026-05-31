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31 de maio de 2026 às 18:00

Dezenas de cavalos invadem uma das avenidas mais movimentadas de Roma

Vários cavalos escaparam durante os preparativos para o desfile do Dia da República, em Roma, para assinalar o 80.º aniversário da República Italiana. Todos os animais acabaram por ser recuperados pelas autoridades.

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