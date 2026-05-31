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31 de maio de 2026 às 14:00

Centenas de pessoas manifestam-se na capital do Peru contra a candidatura de Keiko Fujimori às presidenciais

Manifestantes reuniram-se no centro de Lima, no Peru, para contestar a candidatura de Keiko Fujimori, considerada uma das favoritas à vitória nas eleições presidenciais. Os opositores acusam a candidata de representar uma continuidade das políticas autoritárias associadas ao passado do país.

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