01 de março de 2026 às 16:35

Repórter SÁBADO: Influencers alvo de queixa-crime continuam a promover casinos online ilegais

No segundo episódio do Repórter SÁBADO sobre os casinos online ilegais em Portugal revelamos os esquemas das empresas para contornarem os bloqueios aos sites de apostas ilegais, os milhões perdidos em impostos e os danos irreparáveis para as vítimas - os jogadores. Uma investigação para ver esta noite, no NOW.

