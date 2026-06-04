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04 de junho de 2026 às 14:40

O momento em que drone iraniano atinge aeroporto no Kuwait. Há um morto e 63 feridos

As autoridades do Kuwait divulgaram imagens de videovigilância que mostram o ataque ao terminal do Aeroporto Internacional do Kuwait.

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