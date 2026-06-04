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04 de junho de 2026 às 15:30

“É maior do que os arranha-céus”: Trump fala sobre nova piscina que tem cor “azul da bandeira americana”

O presidente dos EUA, Donald Trump, aproveitou uma cerimónia na Casa Branca para destacar as obras de renovação do lago refletor entre o Monumento de Washington e o Memorial de Lincoln.

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