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04 de junho de 2026 às 16:30

Milhares de manifestantes marcham nas ruas de Córdoba contra o feminicídio na Argentina após morte de mais uma adolescente

O assassinato de uma jovem de 14 anos em Córdoba voltou a levar milhares de argentinos a protestar contra a violência exercida sobre as mulheres.

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