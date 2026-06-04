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04 de junho de 2026 às 17:56

Israel e Líbano terão um cessar-fogo permanente? Saiba quais são as possibilidades

Jornalista da AP Jon Gambrell explica as negociações que têm existido entre os países. Israel e Líbano renovaram na quarta-feira o frágil cessar-fogo.

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