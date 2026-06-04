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04 de junho de 2026 às 17:18

Filme da Semana: o Regresso do He-Man

Cruzando o imaginário medieval, a feitiçaria e a ficção científica, Mestres do Universo, com Nicholas Galitzine, Idris Elba e Jared Leto, traz o super-herói da Mattel de volta ao grande ecrã.

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