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04 de junho de 2026 às 17:19

Incêndio em lar de idosos no Sri Lanka faz 12 mortos e vários feridos

As autoridades do Sri Lanka confirmaram a morte de 12 residentes de um lar na sequência de um incêndio. Há ainda registo de vários feridos.

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