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02 de agosto de 2026 às 10:59

Repórter Sábado: Falta de elevadores em parque urbano gerido pelo IHRU afeta milhares e pessoas

A falta de elevadores no parque urbano gerido pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana continua a ser um problema grave e que afeta milhares de pessoas. No Bairro Amarelo, em Almada, existem dezenas de famílias a viver no limite. Os moradores sentem-se como que prisioneiros dentro das suas casas e totalmente abandonados. O Repórter Sábado identificou pelo menos dois prédios em que a ausência de elevadores já se arrasta há muitos anos e está a alimentar o sentimento de revolta e indignação. Uma reportagem para ver esta noite, no NOW.

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