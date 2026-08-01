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01 de agosto de 2026 às 21:00

Incêndios florestais ameaçam habitações no sul da Bósnia

Um incêndio de grandes dimensões continua ativo no sul da Bósnia, colocando em risco várias habitações. As autoridades acompanham a evolução da situação, enquanto as equipas de emergência tentam travar o avanço do fogo.

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