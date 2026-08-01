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01 de agosto de 2026 às 18:16

Número de mortos na crise migratória em Ceuta desafia autoridades locais

O elevado número de vítimas mortais registado durante a crise migratória em Ceuta está a colocar forte pressão sobre as autoridades locais. Os serviços de emergência e as equipas forenses enfrentam dificuldades para responder à dimensão da tragédia.

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