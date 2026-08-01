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01 de agosto de 2026 às 18:46

Milhares celebram a marcha do Orgulho nos canais de Amesterdão

Os canais de Amesterdão receberam o emblemático desfile de barcos da marcha do Orgulho, que reuniu centenas de milhares de participantes e visitantes. A celebração decorreu num ambiente festivo, com segurança reforçada após o ataque registado na semana passada em Berlim.

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