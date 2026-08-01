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01 de agosto de 2026 às 18:00

"Tentámos a nossa sorte": Migrante descreve dificuldades na fronteira entre Marrocos e Ceuta

Um migrante marroquino descreve os riscos e as dificuldades enfrentadas na tentativa de alcançar o enclave espanhol de Ceuta. O testemunho surge numa altura em que milhares de pessoas tentam atravessar a fronteira em busca de melhores condições de vida.

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