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02 de agosto de 2026 às 12:30

Protestos em Muzaffarabad ameaçam segurança na região

A tensão continua elevada em Muzaffarabad, na região da Caxemira administrada pelo Paquistão. Apesar da presença das autoridades, centenas de pessoas voltaram a sair às ruas para protestar, numa altura em que persistem os confrontos e a instabilidade política na região.

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