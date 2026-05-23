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23 de maio de 2026 às 14:28

Repórter Sábado: Empresa de construção em Barcelos deixa famílias endividadas e sem ter onde morar

Uma empresa de construção de casas em aço leve, em Fornelos, no concelho de Barcelos, deixou famílias endividadas e sem ter onde morar. Em causa estão construções que nunca chegaram a ser terminadas. Os lesados garantem que foram burlados e que foram alvo de ameaças. É o tema da investigação Repórter Sábado de hoje, no NOW.

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